Владимир Путин напомнил о своих спортивных достижениях в разговоре с коллегой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин пошутил над своим коллегой. В ответ на просьбу чиновника уйти по своим делам российский лидер напомнил о своих спортивных достижениях. Диалог Путина и чиновника попал на камеры съемочной группы федерального ТВ.

«Владимир Владимирович, я вас брошу?», — спросил чиновник Путина. «Бросать не нужно, так как я мастер спорта по борьбе дзюдо», — ответил ему президент.

Видеофрагмент взят из выпуска программы «Москва. Кремль. Путин» от 5 сентября, которого еще не было в эфире. Ролик опубликовал в своем telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Разглядеть, кто именно говорит с Путиным, на фрагменте невозможно.

Окружение Путина и журналисты федеральных каналов неоднократно оценивало его чувство юмора. Например, телеведущий Владимир Соловьев собрал лучшие, по его мнению, шутки российского лидера. Среди них — высказывание Путина на конференции в Санкт-Петербурге, на которой присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель. «Как ни действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же», — сказал Путин.

А представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российский глава часто над ним подшучивает. Пресс-секретарь президента признался, что ему это приятно.