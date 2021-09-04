04 сентября 2021

Путин пошутил над своим коллегой. «Бросать меня не нужно — я мастер спорта по дзюдо»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин напомнил о своих спортивных достижениях в разговоре с коллегой Фото:

Президент РФ Владимир Путин пошутил над своим коллегой. В ответ на просьбу чиновника уйти по своим делам российский лидер напомнил о своих спортивных достижениях. Диалог Путина и чиновника попал на камеры съемочной группы федерального ТВ.

«Владимир Владимирович, я вас брошу?», — спросил чиновник Путина. «Бросать не нужно, так как я мастер спорта по борьбе дзюдо», — ответил ему президент.

Видеофрагмент взят из выпуска программы «Москва. Кремль. Путин» от 5 сентября, которого еще не было в эфире. Ролик опубликовал в своем telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Разглядеть, кто именно говорит с Путиным, на фрагменте невозможно.

Окружение Путина и журналисты федеральных каналов неоднократно оценивало его чувство юмора. Например, телеведущий Владимир Соловьев собрал лучшие, по его мнению, шутки российского лидера. Среди них — высказывание Путина на конференции в Санкт-Петербурге, на которой присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель. «Как ни действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же», — сказал Путин.

А представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российский глава часто над ним подшучивает. Пресс-секретарь президента признался, что ему это приятно.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...