The Sun: талибы мониторят порносайты, чтобы казнить проституток

Талибы планируют казнить или подвергнуть публичным унижениям афганских секс-работниц Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) просматривают порносайты в поисках афганских проституток. Как сообщает британский таблоид The Sun, джихадисты ищут девушек, оказывающих интимные услуги, а после расправляются с ними.

«„Талибан“ демонстрирует верх лицемерия в этой ужасающей охоте на ведьм. Они делают вид, что осуждают порнографию, но копаются глубоко в самых непонятных и глубоко скрытых сайтах для взрослых, чтобы найти видео, которые показывают афганские бордели, чтобы они могли идентифицировать и убивать или поработить женщин, которые работали в них», — цитирует The Sun источник службы безопасности.

Талибы планируют подвергнуть женщин публичному унижению или казнить их жестоким образом: «обезглавить, побить камнями или повесить». Особую ярость у них вызывают те из девушек, кто вступал в связь с европейцами. Таблоид отмечает, что секс-работа в Афганистане незаконна. При этом количество проституток, по данным правозащитных организаций, достаточно велико, поскольку только так женщины могли обеспечить свою семью.

Ранее боевики «Талибана» заявили, что будут соблюдать права женщин. Они обещали предоставить им доступ к образованию при условии, что девушки будут носить хиджаб. При этом талибы заявили, что не допустят женщин в новое правительство Афганистана. Представитель движения Забихулла Муджахид уточнил, что позже они смогут работать в министерствах, полиции и судебной системе в качестве помощников, передает телеканал 360.