Только абоненты МТС смогут звонить во время поездки по трассе Салехард-Надым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На трассе Салехард-Надым появится сотовая связь, однако ловить она будет только у пользователей МТС. В ближайшем месяце на дороге установят три высокомобильных комплекса связи, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС начала реализацию масштабного проекта по покрытию мобильной связью автодороги регионального значения», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Это обеспечит безопасность на аварийных участках дороги, поскольку водители смогут получать уведомления о неблагоприятных климатических условиях, позвонить близким или в службу спасения.

Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что покрытие связью будет не сплошное — 300 километров дороги. «Параллельно мы проектируем строительство вышек для того, чтобы на них разместить стационарное оборудование, которое даст полное покрытие трассы связью и интернет 4G», — рассказал Дмитрий Артюхов. В ноябре мобильная связь появится на равноудаленных участках трассы через каждые 80-90 километров.

Ранее URA.RU сообщало, что в труднодоступных факториях ЯНАО Лонгот, 96-й километр железной дороги Обская — Бованенково, Степина появится интернет, сотовая связь и возможность безналичного расчета. Власти проведут конкурсные процедуры на определение оператора связи, который будет обслуживать жителей данных поселков.