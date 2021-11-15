Одним из погибших десантников в Белоруссии оказался свердловчанин

Десантники отрабатывали учения в городе Гродно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Одним из двух погибших бойцов ВДВ, разбившихся при десантировании в городе Гродно Белоруссии во время учений, был уроженец Серова (Свердловская область) Томас Петраускас. Эту информацию URA.RU подтвердил руководитель военно-патриотического клуба «Молодая гвардия» Алексей Мызников. Петраускас ранее посещал этот клуб.

«Да, он уроженец Серова. В 2007—2010 годах обучался в военно-патриотическом клубе „Молодая гвардия“. После проходил срочную службу в морской пехоте в Калининграде. Несколько лет работал в серовском отделении наркоконтроля. Последние годы жизни он проходил службу по контракту 76-Псковской дивизии ВДВ. Из близких у погибшего остались мама, сестры, брат», — рассказал Мызников.

Учения десантников в Белоруссии проходили 12 ноября. Как сообщало ТАСС, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих. У обоих парашютистов погасли купола, один из них пытался спасти второго, воспользовавшись запасным парашютом.

Позже в Министерстве обороны РФ добавили, что из-за недостаточной высоты запасной парашют военного не успел раскрыться и произошло жесткое приземление. В результате происшествия военнослужащие получили травмы и были доставлены в больницу, однако спасти их не удалось.