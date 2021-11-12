12 ноября 2021

На границе Белоруссии погибли двое российских военнослужащих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, вдв, десант, сброс
Один военный пытался спасти другого Фото:

Двое российских военных погибли после десантирования в рамках внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола,» — говорится в сообщении. Отмечается, один из погибших пытался спасти второго, воспользовавшись запасным парашютом, передает ТАСС.

Отмечается, что из-за недостаточной высоты запасной парашют военного не успел вступить в работу и произошло жесткое приземление. В результате происшествия военнослужащие получили травмы и были доставлены в медучреждение, однако спасти их не удалось. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Город Гродно находится возле границы Беларуси и Польши. В последние дни там происходит конфликт между европейскими пограничниками и мигрантами, которые пытаются попасть в ЕС. В Европе обвиняют власти Беларуси в провоцировании чрезвычайной ситуации. Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, просил Россию прислать на территорию военных.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...