На границе Белоруссии погибли двое российских военнослужащих

Двое российских военных погибли после десантирования в рамках внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола,» — говорится в сообщении. Отмечается, один из погибших пытался спасти второго, воспользовавшись запасным парашютом, передает ТАСС.
Отмечается, что из-за недостаточной высоты запасной парашют военного не успел вступить в работу и произошло жесткое приземление. В результате происшествия военнослужащие получили травмы и были доставлены в медучреждение, однако спасти их не удалось. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Город Гродно находится возле границы Беларуси и Польши. В последние дни там происходит конфликт между европейскими пограничниками и мигрантами, которые пытаются попасть в ЕС. В Европе обвиняют власти Беларуси в провоцировании чрезвычайной ситуации. Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, просил Россию прислать на территорию военных.
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