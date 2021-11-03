Деньги спонсоров свердловских выборов-2021 не дошли до технологов

Политтехнологи, работавшие на свердловских выборах, до сих пор ждут гонорары Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Свердловской области — 2021

Сразу несколько политтехнологов, работавших на свердловских выборах в Госдуму, не получили обещанные гонорары из беспрецедентно большого регионального предвыборного фонда (самого крупного в УрФО — около миллиарда рублей). Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к штабу депутата ГД Сергея Чепикова (Березовский округ). Ранее агентство со ссылкой на других инсайдеров писало только про начальника его штаба Николая Сорокина.

Березовский округ был одним из самых проблемных для властей: Чепикову оппонировал депутат ГД от «Справедливой России» Дмитрий Ионин. В июле, когда казалось, что переговоры между резиденцией губернатора и Иониным зашли в тупик, смета на кампанию Чепикова, по слухам, выросла в пять раз — до 150 миллионов рублей. По некоторым сведениям, девелопер Сергей Трофимов (TEN), которого называют спонсором Чепикова (сам бизнесмен это отрицает), тогда якобы дал понять, что дополнительных денег на кампанию не выделит. И вице-губернатор Сергей Бидонько якобы взял гонорары технологов на себя — то есть на областной предвыборный фонд. Сам политик ранее говорил URA.RU, что это неправда.

В августе Ионин договорился с властями и снялся с выборов, а в сентябре Чепиков прошел в новый созыв ГД с 33,97% голосов. «С Сорокиным все еще не расплатились до конца. Ему должны 8 миллионов рублей.

Другие технологи своих денег тоже пока не увидели. Нервы на исходе», — поделился один из источников, близких к штабу. Чепиков подтвердил URA.RU, что такая проблема есть, но заметил, что ее сейчас решают.

Слухи о долгах прежде доносились и из штабов других кандидатов. Поговаривали, что директор департамента внутренней политики Антон Третьяков в качестве платы якобы предлагал неким политконсультантам продуктовые карточки, выдававшиеся 17—19 сентября избирателям-бюджетникам.

Источник URA.RU, близкий к областной власти, утверждает, что неформальный советник Куйвашева, политтехнолог Ринат Хазеев — один из распорядителей электоральной казны — до сих пор не отчитался перед спонсорами выборов в ГД и заксобрание. «Когда его попросили это сделать, он заявил, что финансовый отчет уже предоставил губернатору», — рассказал свидетель интриги. Сам Хазеев к моменту публикации не ответил на звонок корреспондента.