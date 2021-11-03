QR-коды в Челябинской области не отменят до Нового года

Нерабочие дни в Челябинской области затягиваются, а действие QR-кодов резко расширяется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В Челябинской области вводятся дополнительные ограничения, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции: действие QR-кодов будет распространено на общепит, точки розничной торговли и целый ряд организаций сферы услуг. Нерабочие дни при этом продляются до 12 ноября 2021 года, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе.

«QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих. С 8 ноября QR-коды понадобятся для посещения объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров. После 7 ноября 2021 года и до особого распоряжения QR-коды необходимы для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА- и массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги», — пояснили URA.RU в оперштабе.

Кроме того, с 1 декабря по 9 января 2022 года вход в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общепита будет разрешен также лишь при наличии действующего QR-кода. Исключение — лица младше 18 лет. Данное ограничение не будет распространяться на заведения общепита на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов (станций).

С 30 октября в Челябинской области введен режим посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий исключительно по QR-коду. Аналогичный порядок действует и при посещении торгово-развлекательных центров, а также санаториев и баз отдыха. Запрещена ночная работа кафе, ресторанов и увеселительных заведение с 23:00 до 6:00.

По данным на 3 ноября в регионе продолжается рост заболеваемости: за сутки появилось 539 новых зараженных (накануне был 531, днем ранее 520). Умерли 30 человек, что соответствует максимальному показателю с начала пандемии.