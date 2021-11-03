Свердловчан с COVID за сутки стало больше на население Ватикана

В Екатеринбурге обнаружили 167 новых зараженных COVID-19 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За сутки в Свердловской области коронавирусом заразился 721 человек. Соответствующие данные опубликовал региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Население Ватикана на 2019 год составляло около 800 человек.

«В Свердловской области зарегистрирован 721 новый случай COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном о официальном telegram-канала оперштаба. В Екатеринбурге за день выявлено 167 случаев заражения инфекцией.

При этом 937 свердловчан находятся в тяжелом состоянии. 503 из них пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких, чтобы поддержать их жизнь. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 159 533 человек. За сутки умерли от инфекции 28 человек.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в регионе умерли более семи тысяч человек с начала пандемии. Однако число смертей с каждым днем снижается.