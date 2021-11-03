03 ноября 2021
02 ноября 2021

В больницах ЯНАО заканчиваются места для больных COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, госпиталь, палата, врач, больница, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль, общий вид
В ЯНАО на госпитализации находится 905 больных COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

В больницах ЯНАО за неделю прирост госпитализированных с коронавирусом превысил 100 человек. Из-за этого в инфекционных отделениях заканчиваются места, а некоторые больницы снова начали разворачивать дополнительные площади для лечения больных COVID.

«В инфекционных отделениях и госпиталях еженедельно разворачиваются новые койки для пациентов. За октябрь коечный фонд увеличили на 389 единицы до 1060 развернутых мест. На находится госпитализации 905 человек», — сообщает пресс-служба депздрава ЯНАО.

В Ноябрьске побит очередной антирекорд, и на госпитализации находится 296 пациентов, часть из которых дети. Но было выписано за неделю 20 человек, а к аппаратам ИВЛ подключены 25 жителей.

«В Ноябрьске на данный момент на лечении находится 296 пациента на 330 коечных мест. На данный момент на лечении находятся дети, где самому маленькому еще нет месяца», — об этом сообщает пресс-служба Ноябрьской ЦГБ.

В Тарко-Салинской ЦРБ здание Акушерского корпуса было перепрофилировано для лечения COVID больных. Сейчас в больнице на базе специализированного инфекционного отделения развернуто 90 коек, из которых 32 с подводом кислорода.

«Из-за увеличения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Пуровском районе и возросшим числом пациентов, нуждающихся в госпитализации, Тарко-Салинская ЦРБ расширяет мощности моногоспиталя. С этой целью, здание Акушерского корпуса полностью перепрофилировано под стационарную помощь больным с COVID-19», — говорится в сообщении Тарко-Салинской ЦРБ.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО тратят до 845 тысяч на лечение одного человека от COVID-19. Это произошло из-за увеличения стоимости лечения и количества пациентов в стационарах.

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