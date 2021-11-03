03 ноября 2021
02 ноября 2021

Кур под Тюменью будут сжигать до 15 ноября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный день птиц - интернациональный экологический праздник. Зоопарк. Челябинск, куры, петух, курицы
Из-за птичьего гриппа на Боровской птицефабрике сожгут 4,5 млн кур Фото:

Трупы кур у Боровской птицефабрики будут сжигать до 15 ноября. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе Тюменской области со ссылкой на словам замгубернатора Владимира Чейметова. 13 октября стало известно о вспышке птичьего гриппа на предприятии.

«Горение на полигоне Боровской птицефабрики, где проводится утилизация поголовья кур для ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц, по расчетам специалистов должно полностью прекратиться к 15 ноября. К этому времени вся подлежащая утилизации птица сгорит до зольного остатка, как и предписано ветеринарными правилами. Кроме того, 18 ноября будет проведено сжигание яичного порошка, но этот процесс займет всего одну ночь», — приводит слова чиновника оперштаб.

Ранее агентство сообщало, что из-за опасной болезни на птицефабрике уничтожат 4,5 млн кур. При этом тюменцы жалуются на невыносимый запах от сжигаемой птицы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...