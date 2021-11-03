Кур под Тюменью будут сжигать до 15 ноября

Из-за птичьего гриппа на Боровской птицефабрике сожгут 4,5 млн кур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трупы кур у Боровской птицефабрики будут сжигать до 15 ноября. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе Тюменской области со ссылкой на словам замгубернатора Владимира Чейметова. 13 октября стало известно о вспышке птичьего гриппа на предприятии.

«Горение на полигоне Боровской птицефабрики, где проводится утилизация поголовья кур для ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц, по расчетам специалистов должно полностью прекратиться к 15 ноября. К этому времени вся подлежащая утилизации птица сгорит до зольного остатка, как и предписано ветеринарными правилами. Кроме того, 18 ноября будет проведено сжигание яичного порошка, но этот процесс займет всего одну ночь», — приводит слова чиновника оперштаб.

Ранее агентство сообщало, что из-за опасной болезни на птицефабрике уничтожат 4,5 млн кур. При этом тюменцы жалуются на невыносимый запах от сжигаемой птицы.