В Минздраве заявили о смертельной опасности Омега-3

БАДы нужно употреблять под контролем врача Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Прием добавок, содержащих Омега-3 жирные кислоты, может привести к развитию опасного осложнения и даже смерти. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Появилось масштабное исследование, согласно которому прием более одного грамма Омега-3 в день повышает риск развития фибрилляции предсердий на 49%. Нужно взвешивать риск и пользу. На основании этого исследования можно сказать, что добавки с Омега-3 могут быть смертельно опасными. Любое лекарство может быть и ядом. Все зависит от дозы. Прием до одного грамма в сутки — это относительно безопасно», — сказал Сергей Токарев.

Он призвал не употреблять препараты без назначений врача и не превышать дозировку. «Лучше заменять прием биодобавок с Омега-3 употреблением морепродуктов, морской рыбы несколько раз в неделю», — отметил специалист. Он рекомендовал обращаться к врачу, чтобы исключить фибрилляции. «Риск есть при сопутствующих заболеваниях, есть предрасположенность, например, у некоторых спортсменов-марафонцев», — заключил доктор медицинских наук.

С ним согласилась заведующая областным диетологическим центром Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского, кандидат медицинских наук Инна Пичугина. «У нас есть методические рекомендации по кардиоваскулярной профилактике. Там все написано по Омеге-3, какие дозировки нужны и кому, но это методические рекомендации для врачей. А то, что пациенты сами себе назначают и имеют какие-то последствия — тут каждый сам себе хозяин. Даже в ВОЗ были публикации, что БАДы хоть и не являются лекарственными средствами, но назначать их все равно должен врач», — сказала собеседница агентства.