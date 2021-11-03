Еще один российский регион продлил локдаун

Локдаун продлили в Курске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В Курской области продлили нерабочие дни. Режим теперь действует до 12 ноября включительно.

«Мы решением штаба продлим действие нерабочих дней до 12 ноября», — сказал курский губернатор Роман Старовойт. Он заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24».

Режим нерабочих дней был введен в Курской области 25 октября. Ранее его продлили в ХМАО до 14 ноября, в Челябинской области до 12 ноября.