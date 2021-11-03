Еще один российский регион продлил локдаун

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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маршрутное такси, маршрутка, городской транспорт, маска защитная, сиз, средства индивидуальной защиты
Локдаун продлили в Курске Фото:
новость из сюжета
Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В Курской области продлили нерабочие дни. Режим теперь действует до 12 ноября включительно.

«Мы решением штаба продлим действие нерабочих дней до 12 ноября», — сказал курский губернатор Роман Старовойт. Он заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24».

Режим нерабочих дней был введен в Курской области 25 октября. Ранее его продлили в ХМАО до 14 ноября, в Челябинской области до 12 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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