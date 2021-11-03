03 ноября 2021
02 ноября 2021

Места, куда челябинцев пустят без QR-кода. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация и проверка qr-кодов в ТРК. Магнитогорск, трк, проверка qr-кода
Доступ во многие заведения Челябинска ограничен для тех, у кого нет QR-кода Фото:
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В Челябинской области 3 ноября ввели дополнительные ограничения, призванные остановить распространение коронавируса. Челябинцы, не имеющих о QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания не смогут попасть во многие заведения города. URA.RU предоставляет читателям список мест, куда еще есть доступ без ограничений.

Новые ограничения введены решением оперативного штаба из-за резкого роста заболеваний коронавирусом. Запреты будут действовать до особого распоряжения. Пока без QR-кода можно посещать следующие заведения:

  • Объекты розничной торговли с площадью торгового зала менее 400 кв. метров и если они не расположены на территории ТРК;
  • Рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общепита (до 1 декабря 2021 года);
  • Аптеки;
  • Лечебные учреждения
  • Пункты вакцинации от коронавируса;
  • Почтовые отделения;
  • Управляющие компании;
  • Госучреждения (В том числе пункты ГИБДД, суды, МФЦ, Пенсионный фонд, органы соцзщиты);
  • Рестораны, кафе и другие заведения общепита (до 1 декабря).

С 1 декабря и до Нового года доступ в рестораны и кафе города будет возможен только при наличии QR-кодов. Часть ограничений в Челябинской области действуют с 30 октября. 3 ноября введены новые меры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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