Фармаколог назвал причины для медотвода от вакцины «Спутник V»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр вакцинации во дворце спорта Юность. Челябинск, медсестра, медик, прививка, врач, вакцинация, доктор, дворец спорта юность, коронавирус, сиз, covid, ковид, маска медицинская, средства индивидуальной защиты
В настоящее время беременным и кормящим матерям можно прививаться «Спутником V» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Использовать вакцину «Спутник V» запрещается или рекомендуется с осторожностью при наличии ряда заболеваний и других факторов. О противопоказаниях рассказал кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Абсолютными противопоказаниями, по словам Кондрахина, являются:

  • тяжелая поствакцинальная реакция в анамнезе, которая наблюдалась после других прививок с такими же компонентами (например, температура 40 градусов и выше);
  • осложнения после любой прививки (шок, коллапс, судороги и т. д.);
  • аллергические реакции в анамнезе (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема и т. д.);
  • гиперчувствительность к компонентам вакцины;
  • возраст до 18 лет;
  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания (вакцинироваться можно через 2-4 недели после полного выздоравления);
  • обострение хронических заболеваний.

Слова специалиста передает РИА «Новости». Также, согласно инструкции к препарату, противопоказанием является злокачественные образования.

С осторожностью следует ставить прививку тем, у кого есть:

  • хронические заболевания почек и печени;
  • эндокринные заболевания;
  • тяжелые заболевания системы кроветворения;
  • эпилепсия и другие заболевания центральной нервной системы;
  • острый коронарный синдром;
  • острое нарушение мозгового кровообращения;
  • воспалительные процессы в тканях сердца (например, миокардит).

На данный момент беременным и кормящим матерям можно ставить вакцину «Спутник V». Такие рекомендации были даны Минздравом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...