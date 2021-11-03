Фармаколог назвал причины для медотвода от вакцины «Спутник V»

В настоящее время беременным и кормящим матерям можно прививаться «Спутником V» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Использовать вакцину «Спутник V» запрещается или рекомендуется с осторожностью при наличии ряда заболеваний и других факторов. О противопоказаниях рассказал кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Абсолютными противопоказаниями, по словам Кондрахина, являются:

тяжелая поствакцинальная реакция в анамнезе, которая наблюдалась после других прививок с такими же компонентами (например, температура 40 градусов и выше);

осложнения после любой прививки (шок, коллапс, судороги и т. д.);

аллергические реакции в анамнезе (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема и т. д.);

гиперчувствительность к компонентам вакцины;

возраст до 18 лет;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания (вакцинироваться можно через 2-4 недели после полного выздоравления);

обострение хронических заболеваний.

Слова специалиста передает РИА «Новости». Также, согласно инструкции к препарату, противопоказанием является злокачественные образования.

С осторожностью следует ставить прививку тем, у кого есть:

хронические заболевания почек и печени;

эндокринные заболевания;

тяжелые заболевания системы кроветворения;

эпилепсия и другие заболевания центральной нервной системы;

острый коронарный синдром;

острое нарушение мозгового кровообращения;

воспалительные процессы в тканях сердца (например, миокардит).

На данный момент беременным и кормящим матерям можно ставить вакцину «Спутник V». Такие рекомендации были даны Минздравом.