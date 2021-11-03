Фармаколог назвал причины для медотвода от вакцины «Спутник V»

Использовать вакцину «Спутник V» запрещается или рекомендуется с осторожностью при наличии ряда заболеваний и других факторов. О противопоказаниях рассказал кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
Абсолютными противопоказаниями, по словам Кондрахина, являются:
- тяжелая поствакцинальная реакция в анамнезе, которая наблюдалась после других прививок с такими же компонентами (например, температура 40 градусов и выше);
- осложнения после любой прививки (шок, коллапс, судороги и т. д.);
- аллергические реакции в анамнезе (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема и т. д.);
- гиперчувствительность к компонентам вакцины;
- возраст до 18 лет;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания (вакцинироваться можно через 2-4 недели после полного выздоравления);
- обострение хронических заболеваний.
Слова специалиста передает РИА «Новости». Также, согласно инструкции к препарату, противопоказанием является злокачественные образования.
С осторожностью следует ставить прививку тем, у кого есть:
- хронические заболевания почек и печени;
- эндокринные заболевания;
- тяжелые заболевания системы кроветворения;
- эпилепсия и другие заболевания центральной нервной системы;
- острый коронарный синдром;
- острое нарушение мозгового кровообращения;
- воспалительные процессы в тканях сердца (например, миокардит).
На данный момент беременным и кормящим матерям можно ставить вакцину «Спутник V». Такие рекомендации были даны Минздравом.
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