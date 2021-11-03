03 ноября 2021
02 ноября 2021

Какие ограничения действуют в ЯНАО из-за COVID. Список

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В ЯНАО запрещается проводить зрелищно-развлекательные мероприятия с 23:00 до 6:00 Фото:
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Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В ЯНАО действуют запреты и ограничения, введенные властями региона из-за COVID-19. URA.RU напоминает читателям перечень ограничений.

• Жители от 60 лет и старше, не имеющие сертификат о прививке от COVID-19 или QR-код, и ряд других документов должны находится на самоизоляции. Срок — до 31 декабря.

• Для посещения предприятий культуры, спорта и общественного питания необходимы QR-коды или документы о перенесенной болезни. В противном случае нужен ПЦР-тест.

•Запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00

• Помещения предприятий общественного питания и культуры могут быть заполнены только до 50%.

• Отменены все массовые мероприятия на период нерабочих дней.

Ранее URA.RU сообщало что власти ЯНАО не планируют продлевать нерабочую неделю. Как сообщил источник в правительстве, эпидемиологическая обстановка в регионе позволяет их не продлевать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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