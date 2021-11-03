Министра обороны Украины отправили в отставку

На Украине уволили министра обороны Фото: Официальный сайт президента Украины

Министр обороны Украины Андрей Таран уволен. Такое решение приняла Верховная рада.

«Решение в среду поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов», — пишет РИА «Новости». Издание отмечает, что новым министром обороны страны может стать Алексей Резников, который является министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Андрей Таран был министром обороны с марта 2020 года. Ранее служил в Донбассе. Подозревался в государственной измене. В 2016 году его уволили в запас. 2 ноября 2021-го подал в отставку по здоровью.