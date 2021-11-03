Источники сообщают о желании зампредседателя бросить карьеру педагога Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в ХМАО-2021

Вице-спикер думы Пыть-Яха Марина Шиндякина якобы намерена отказаться от карьеры педагога ради работы в местной думе на платной основе. Хотя до этого она публично отказалась от зарплаты, заявив, что не может бросить коллектив гимназии, которую возглавляет. Об этом URA.RU сообщил источник в думе.

«В гимназии „Созвездие“, где работает Шиндякина, говорят, что ее обязанности исполняет другой человек. На вопросы о том, где сама директор, отвечают, что собирается в думу на постоянную работу», — сообщил инсайдер.

Ранее на заседании думской комиссии и в разговоре с URA.RU Шиндякина заявляла, что не намерена занимать должность вице-спикера на платной основе, а хочет остаться директором гимназии «Созвездие». Тогда она заявила, что у нее «множество планов по развитию доверенной гимназии» и что она хотела бы и дальше продолжить работу с детьми. Сейчас же получить комментарий Шиндякиной не удалось, она не ответила на звонок журналиста URA.RU. По данным агентства, зарплата зампредседателя думы, на которую якобы претендует Шиндякина, составляет около 3,5 миллионов рублей в год (около 300 тысяч рублей ежемесячно, включая премии и отпускные).

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы Пыть-Яха высказались за лишение зарплаты вице-спикера думы. Окончательное решение они должны были принять в ходе заседания представительного органа.