Здания, где располагался Птичанский областной опорно-двигательный детский санаторий, выставили на продажу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несколько объектов недвижимости, расположенных в селе Птичье Шумихинского района Курганской области, выставлены на торги. Информация об этом опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Ранее по указанному в объявлении адресу располагался детский санаторий.

«Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Курганская область, Шумихинский район, с. Птичье, ул. Зеленовка, д. 34. Организатор: департамент имущественных и земельных отношений. Форма торгов: аукцион. Цена: 4 204 136 рублей», — указано в объявлении.

Лот включает в себя 10 наименований объектов недвижимости. Это здания конторы (площадь 48,9 кв. м), стационара (площадь 626,5 кв. м), кухни (площадь 61,3 кв. м), овощехранилища (площадь 21,4 кв. м), будки (площадь 5,5 кв. м), ледника (площадь 9 кв. м), столярки (площадь 48,1 кв. м), гаража (площадь 205,4 кв. м), избы сторожки (площадь 13,9 кв. м) и котельной (площадь 121 кв. м). Аукцион назначен на 28 ноября. Ранее торги по этому объекту недвижимости не проводились.

По данным сервиса СБИС, по указанному в объявлении адресу ранее располагалось ГКУ «Птичанский областной опорно-двигательный детский санаторий». Организация ликвидирована в ноябре 2015 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в план приватизации имущества Курганской области дополнительно включат 14 неиспользуемых и неэффективно используемых объектов недвижимости и семь машин. По итогам первого полугодия 2021 года в рамках приватизации в регионе продали 15 объектов недвижимости общей стоимостью почти 42,5 млн рублей. Это больше, чем по итогам всего 2020 года (32,5 млн рублей). В 2019 году план приватизации госимущества Курганской области был исполнен всего на 0,2%. Вместо 1,4 млрд рублей областной бюджет получил лишь 2,9 млн рублей.

Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru