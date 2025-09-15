Лондон вызвал посла РФ Келина из-за инцидентов с дронами в Польше и Румынии

Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании из-за инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше и Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Форин оффиса. Как уточняет ведомство, Лондон выразил протест российской стороне и потребовал объяснений по поводу произошедшего.
«Великобритания вызвала посла России после беспрецедентного нарушения Россией воздушного пространства НАТО», — говорится на сайте ведомства. В заявлении британского внешнеполитического ведомства отмечается, что Соединенное Королевство поддерживает союзников по НАТО и осуждает действия Москвы. Представители министерства добавили, что альянс пристально следит за ситуацией на восточном фланге и намерен укреплять оборону с использованием современных технологий.
В ведомстве подчеркнули, что наряду с союзниками предпринимаются меры по усилению безопасности в регионе. Особое внимание уделяется развитию систем обнаружения и нейтрализации беспилотников. В Форин офисе добавили, что консультации по вопросу нарушений воздушных границ будут продолжены в рамках НАТО.
Ранее, МИД Румынии заявили, что 13 сентября на территории страны был замечен якобы российский БПЛА. По утверждению румынской стороны, аппарат находился в национальном воздушном пространстве примерно 50 минут. После посол России в Румынии Владимир Липаев был вызван в МИД страны, где ему выразили официальный протест.
Схожий инцидент произошел в Польше 10 сентября. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о якобы сбитых российских беспилотников над территорией страны. Доказательств принадлежностей БПЛА предоставлено не было. В результате президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление о согласии на пребывание иностранных войск государств-членов НАТО на территории страны
