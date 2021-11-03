В экипаже разбившегося Ан-12 оказались граждане трех стран

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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, аэропорт, трап, турбина, взлетное поле
Ан-12 упал под Иркутском 3 ноября Фото:
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В Иркутской области разбился Ан-12

Иностранцы оказались среди членов экипажа разбившегося под Иркутском самолета Ан-12. По предварительным данным, всего речь идет о гражданах трех стран — Беларуси, России и Украины.

«В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были, предположительно, граждане Беларуси, России и Украины», — сообщает белорусское агентство БелТА со ссылкой на авиакомпанию «Гродно». В «Гродно» подтвердили, что самолет принадлежит им.

Ан-12 упал 3 ноября 2021 года при заходе на посадку возле Иркутска. Он летел из Якутска. На борту, предварительно, находились семь человек, которые погибли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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