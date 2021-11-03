03 ноября 2021

Екатеринбургский вуз отстранил от занятий непривитых студентов

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Студентам придется показывать на входе справку о сделанной первой прививке, QR-код или медотвод Фото:
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Коронавирус COVID-19

Екатеринбургский институт физической культуры — филиал Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) — отстранил от занятий студентов без прививки от коронавируса или медотвода, говорится в приказе директора учреждения Игоря Сазонова. Мера начинает действовать с 8 ноября.

«Осуществлять в период с 7-30 до 8-45 у входной группы встречу студентов классными руководителями и кураторами с целью проверки наличия у студентов в возрасте 18 лет и старше справки о проведении вакцинации первым компонентом двухкомпонентной вакцины, сертификата о вакцинации, QR-кода, или документа о медицинском отводе. Студентов, подлежащих обязательной вакцинации, не имеющих ни одной прививки, не допускать к очной форме обучения до предоставления документов о вакцинации/медицинском отводе», — следует из документа, опубликованного на сайте организации.

Там же прописана установка для преподавателей и других работников вуза. «Работники не предоставившие до 1 ноября сертификата о вакцинации, QR-кода, или документа о медицинском отводе, не имеющие отвода, не имеющие ни одной прививки, <…> будут в приказном порядке отстранены от работы без зарплаты на весь период нормализации эпидемиологической обстановки или до предоставления документов о вакцинации/медицинском отводе», — распорядился Сазонов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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