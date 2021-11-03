Анастасия Васильева назвала видеоролик Дмитрия Гудкова «политической манипуляцией» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава профсоюза «Альянс Врачей» (признан в России иностранным агентом) Анастасия Васильева раскритиковала экс-депутата Госдумы, оппозиционера Дмитрия Гудкова за призыв прививаться иностранными препаратами. По ее мнению, государству не стоит закупать зарубежные вакцины до тех пор, пока не будет максимально использована «мощь российских, весьма достойных разработок».

«Если у нас есть не менее эффективный и безопасный свой иммунный препарат, доступный всем гражданам, государство не имеет право обкрадывать своих налогоплательщиков в такой критический для страны момент. Лучше потратить эти деньги на зарплату медикам», — заявила Анастасия Васильева в видеоролике, опубликованном на youtube-канале «Альянс Врачей».

Ранее Гудков выпустил видеоролик, в котором призвал государство закупать импортные вакцины от коронавируса. Васильева подчеркнула, что это не поможет увеличить темпы вакцинации. По ее мнению, государству, врачам и лидерам мнений стоит в доступной форме объяснять гражданам пользу прививок от COVID-19. Также Васильева предложила сделать более понятными результаты исследований российских вакцин, в том числе «Спутника V».

Васильева и пресс-секретарь «Альянса Врачей» Кира Андриянова назвали видеоролик Гудкова «политической манипуляцией». По их мнению, подобные выступления сводят на нет усилия врачей по продвижению прививочной кампании. Они отметили, что Гудков не является врачом или ученым, чтобы грамотно сравнивать зарубежные и отечественные вакцины.

Васильева подчеркнула, что «Альянс врачей» также выступает за поставки иностранных вакцин в Россию. Однако по ее мнению, закупать их нужно только после того, как будет использована «мощь» отечественных препаратов.

Андриянова также отметила, что Гудков сейчас не проживает в России — ранее он переехал на Украину, а затем в Болгарию. «Вы вообще задумайтесь, кто это вам говорит. Где этот человек находится и в чьих интересах он все это записал? Очень сомневаюсь, что ради здоровья россиян», — заявила пресс-секретарь «Альянса Врачей».

Ранее Васильева попросила не ассоциировать ее и «Альянс врачей» с «Фондом борьбы с коррупцией» (запрещен в России, ликвидирован по решению суда, признан иностранным агентом и экстремистской организацией). Васильева также заявила о разочаровании в деятельности команды Навального. Глава профсоюза подчеркнула, что ее организация не будет «воевать с государством», а направит все силы на помощь людям.