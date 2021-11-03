Источник: УВЗ сломал план мэрии Екатеринбурга на Макаровский мост

Движение по Макаровскому мосту было ограничено с 2017 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Открытие второй очереди Макаровского моста — ключевой транспортной артерии Екатеринбурга — прошло не по тому сценарию, который планировался изначально, сообщили источники URA.RU в горадминистрации. По данным агентства, чтобы украсить торжественную церемонию, по мосту хотели запустить ретро-трамвай, который изготавливает «Уралтрансмаш» (на 86,8% принадлежит «Уралвагонзаводу», УВЗ).

Городские власти тестировали этот трамвай в начале 2021 года. У чиновников была идея запустить его по туристическим маршрутам. Но для этого трамвай нужно было выкупить у промышленников. По слухам, мэр Алексей Орлов поручал изыскать нужную сумму (около 30 миллионов рублей). Однако вскоре про это забыли.

За несколько дней до полного открытия Макаровского моста мэрия обратилась в «Уралтрансмаш» с просьбой одолжить технику. «Но там ответили, что в городе таких трамваев не осталось — вся партия ушла в Нижний Новгород», — поделился инсайдер. По словам другого собеседника, «Уралтрансмаш» мотивировал отказ по-другому: якобы у предприятия не было возможности оперативно подготовить технику. На самом «Уралтрансмаше» корреспонденту сказали, что не владеют информацией по этому поводу. «Мероприятие готовилось в том числе с моим участием. Про ретро-трамвай речь не заходила. Или это было до того, как я подключилась к организации, или это неправда. Я склоняюсь ко второй версии», — сказала URA.RU пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Такой ретро-трамвай должен был стать первым проехавшим по обновленному Макаровскому мосту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как писало URA.RU, автомобильное и двустороннее трамвайное движение на Макаровском мосту власти Екатеринбурга (Орлов и его замы) и Свердловской области (и. о. губернатора Алексей Шмыков) открыли 31 октября. VIP приехали к месту на простом — не стилизованном — трамвае.