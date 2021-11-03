Пермские вузы продлят дистанционное обучение после локдауна

Вузы решили оставить студентов на удаленке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Высшие учебные заведения в Пермском крае приняли решение продлить дистанционное обучение. После окончания локдауна, который действует в регионе до 7 ноября, обучение в удаленном формате продолжат медицинский (ПГМУ), классический (ПГНИУ) и технический (ПНИПУ) государственные университеты.

На сайте медуниверситета сообщается, что дистант вводится с 8 ноября и до особого распоряжения, а административный и учебные корпуса вуза будут закрыты. В пресс-службе Пермского госуниверситета URA.RU сообщили, что «с 8 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном формате».

Дистант вводится и для студентов ПНИПУ заочной и очно-заочной форм обучения. Приказ и. о. ректора университета Анатолия Ташкинова размещен на сайте ПНИПУ. С 8 по 13 ноября в дистанционном формате будет организован процесс обучения в Пермском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Ранее стало известно, что с 8 ноября все вузы России перейдут на дистанционное обучение. Сессии также можно будет проводить в дистанционном формате. Соответствующий приказ опубликовало Минобрнауки РФ.