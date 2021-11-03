03 ноября 2021
02 ноября 2021

Пермские вузы продлят дистанционное обучение после локдауна

© Служба новостей «URA.RU»
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«Географический диктант» в УрГПУ. Екатеринбург, компьютерная грамотность, дистанционное обучение, дистант, современное образование
Вузы решили оставить студентов на удаленке Фото:
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Высшие учебные заведения в Пермском крае приняли решение продлить дистанционное обучение. После окончания локдауна, который действует в регионе до 7 ноября, обучение в удаленном формате продолжат медицинский (ПГМУ), классический (ПГНИУ) и технический (ПНИПУ) государственные университеты.

На сайте медуниверситета сообщается, что дистант вводится с 8 ноября и до особого распоряжения, а административный и учебные корпуса вуза будут закрыты. В пресс-службе Пермского госуниверситета URA.RU сообщили, что «с 8 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном формате».

Дистант вводится и для студентов ПНИПУ заочной и очно-заочной форм обучения. Приказ и. о. ректора университета Анатолия Ташкинова размещен на сайте ПНИПУ. С 8 по 13 ноября в дистанционном формате будет организован процесс обучения в Пермском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Ранее стало известно, что с 8 ноября все вузы России перейдут на дистанционное обучение. Сессии также можно будет проводить в дистанционном формате. Соответствующий приказ опубликовало Минобрнауки РФ.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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