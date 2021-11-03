В России ускорилась инфляция

Рост потребительских цен на 1,2% зафикисровали в 49 регионах России, сообщает Росстат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инфляция в России ускорилась в октябре до 1,11% в месячном выражении с 0,6% в октябре. Об этом сообщил Росстат. В годовом выражении индекс потребительских цен также увеличился — до 8,13%.

«В октябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2021 года индекс потребительских цен составил 101,11%, по сравнению с декабрем 2020 года — 106,49% (в октябре 2020 года — 100,43%, по сравнению с декабрем 2019 года — 103,32%)», — приводит сообщение Росстата РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что рост потребительских цен на 1,2% и более наблюдается в 49 регионах России. Сильнее всего товары подорожали в Северной Осетии — на 2,1%. Это связано с ростом цен на продукты на 4,1%. В Москве инфляция составила 0,7%, в Санкт-Петербурге — 1,2%.

Ранее Центробанк РФ предупредил россиян о резком росте цен к концу года. Ожидается, что инфляция в стране увеличится до 7,9% по итогам 2021 года. Цены при этом растут быстрее прогнозов. До этого ожидалось, что инфляция не превысит 6,2%. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подорожание продуктов в России связано с влиянием извне. По его словам, правительство России следит за ситуацией с ценами и уже наладило механизм по их мониторингу, чтобы не допустить скачков стоимости еды, передает телеканал 360.