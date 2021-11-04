Росздравнадзор: антипрививочникам грозит до пяти лет тюрьмы

Антипрививочникам грозит реальный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Росздравнадзоре поручили территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

В течение трех дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов, передает «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора. По сообщению руководителя одной из региональных больниц, Минздрав настроен жестко. Росздравнадзор поручил обращать особое внимание на медработников, которые отговаривают от вакцинации.

Наказывать будут по двум статьям. В статье 207.1 УК написано об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья обстоятельствах. За это грозит тюремный срок до трех лет. В другой статье 207.2 УК написано про ответственность за распространение заведомо ложной значимой информации, которая привела к тяжким последствиям. При наступлении смерти человека или тяжелых последствиях для здоровья человеку грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко жестко раскритиковал медиков за позицию против вакцинации от коронавируса. Министр считает, что такое поведение со стороны врачей просто недопустимо.