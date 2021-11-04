По мнению Титова, РФ не стоит ждать признания ВОЗ российских прививок Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия должна признать все вакцины от коронавируса, одобренные ВОЗ, и разрешить их использование. Об этом заявил уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов.

«Все прививки от COVID-19, получившие одобрение ВОЗ, должны быть разрешены к ввозу и использованию в России», — заявил бизнес-омбудсмен РИА «Новости». По мнению Титова, стоит разрешить применение иностранных вакцин в РФ, не дожидаясь таких же действий от Запада в отношении российских прививок от коронавируса.

Политик считает, что разгар пандемии — не время «считаться» и стоять на своем. «Правительство готово признать иностранные вакцины, но только на, как говорят дипломаты, условиях „взаимности“. Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок — и пойти на исключение», — отметил Титов.

Ранее в «Альянсе врачей» (признан в России иностранным агентом) высказались об идее прививаться иностранными препаратами, как о «политической манипуляции». Это было сделано в ответ на призыв экс-депутата Госдумы, оппозиционера Дмитрия Гудкова ставить зарубежные вакцины.