В Хабаровском крае разыграют три тонны угля среди привитых

Вакцинированные могут выиграть абонемент в тренажерный зал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Хабаровском крае среди вакцинированных от коронавируса проведут розыгрыш, в котором можно выиграть три тонны угля, микроволновую печь и другие подарки. Об этом рассказал главврач больницы района имени Лазо Илья Арония.

«Стартует розыгрыш сертификатов для граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса в период с 1 по 30 ноября. Подарки: парикмахерская услуга, абонемент в тренажерный зал, три тонны угля, микроволновая печь», — рассказал Илья Арония в в видеообращении в официальном аккаунте Instagram больницы района. По его словам, призы актуальные, потому что основную часть привитых составляют пожилые люди. Это будет им помощь в хозяйстве, сказал главврач.

Также среди призов медкомиссия или услуга с правом выбора (водительская медкомиссия, на оружие, трудоустройство на работу). Вакцинированные могут выиграть стоматологическую услугу, не входящую в список бесплатных, например, профгигиену полости рта. В акции могут участвовать совершеннолетние жители Хабаровского края, которые вакцинировались в районе имени Лазо. Выберут шесть победителей.

Ранее в Хабаровском крае из-за ухудшения ситуации по коронавирусу продлили локдаун. Власти решили ввести новые ограничения. В регионе приостановят работу алкомаркеты, торговые центры, развлекательные и культурные объекты. Общепит будет работать на вынос и с доставкой. Губернатор региона Михаил Дегтярев позже сообщил, что локдаун для алкомаркетов сократят и они откроются 8 ноября, передает сайт MK.RU .