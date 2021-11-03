Источник раскрыл причину запаха гари, напугавшего екатеринбуржцев

Причиной запаха гари, переполошившего жителей Солнечного и Академического районов в Екатеринбурге, стали действия железнодорожников. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах города.
«В том районе, только за ЕКАДом, железнодорожники сжигали порубочные остатки. Это обнаружили пожарные, которые выехали в микрорайон Солнечный после жалоб горожан. Надзорный орган вынес железнодорожным работникам предупреждение», — объяснил источник.
Инсайдер уточнил, что по факту рабочие ничего не нарушили: на данный момент противопожарный режим отменен, лесопожарный период закрыт. Они имели полное право на проведение работ.
Ранее жители Солнечного и Академического районов пожаловались на едкий запах гари, который проник в подъезды и квартиры. Они предположили, что это вновь загорелся торфяник, доставивший горожанам осенью много проблем.
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