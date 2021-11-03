03 ноября 2021

Источник раскрыл причину запаха гари, напугавшего екатеринбуржцев

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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, новостройка, смог, строительная площадка, новое жилье, микрорайон солнечный, жилье, строительная компания forum group
Источник уверен, что запах гари не был вызван каким-либо нарушением Фото:
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Причиной запаха гари, переполошившего жителей Солнечного и Академического районов в Екатеринбурге, стали действия железнодорожников. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах города.

«В том районе, только за ЕКАДом, железнодорожники сжигали порубочные остатки. Это обнаружили пожарные, которые выехали в микрорайон Солнечный после жалоб горожан. Надзорный орган вынес железнодорожным работникам предупреждение», — объяснил источник.

Инсайдер уточнил, что по факту рабочие ничего не нарушили: на данный момент противопожарный режим отменен, лесопожарный период закрыт. Они имели полное право на проведение работ.

Ранее жители Солнечного и Академического районов пожаловались на едкий запах гари, который проник в подъезды и квартиры. Они предположили, что это вновь загорелся торфяник, доставивший горожанам осенью много проблем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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