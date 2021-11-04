Миронов: власти повышают доходы россиян только на бумаге

Сергей Миронов раскритиковал инициативы Росстата и Минэкономразвития Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Нужно увеличивать доходы россиян в реальности, а не на бумаге. Из-за корректировок методов статистического учета сложно оценить ситуацию. С таким заявлением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Повышать доходы граждан нужно в реальности, а не на бумаге. Чем больше корректируются методики статучета, тем труднее оценить реальную картину — насколько мы продвинулись, или не продвинулись в борьбе с бедностью. А так как изменения в основном касаются расширения источников доходов, на бумаге доля малоимущих будет снижаться», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале.

Он сослался на то, что Минэкономразвития в следующем году планирует пересчитать данные о доходах и сбережениях россиян, а в Росстате хотят усовершенствовать оценку финансового положения различных групп населения. По словам Миронова, в 2019 году Росстат уже менял порядок расчета доходов жителей страны. Хотя президент РФ Владимир Путин поручал три года назад уменьшить уровень бедности, за исходную точку брали данные 2017 года, высказался политик.

Ранее в России решили поменять правила оценки бедности. Росстат выступил с инициативой изменить методику оценки финансового положения жителей страны, в том числе многодетных семей и пожилых граждан, сообщают « Невские новости ». Планируется разработать рекомендации по наблюдению за финансовым положением людей, пишет RT.