В Челябинске газовый баллон разорвал автомобиль

Взрыв прогремел в людном месте, никто не пострадал (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На парковке у жилого дома в Челябинске взорвалась машина.

«Прогремел взрыв, машину разворотило. Видно, что в багажнике лежит газовый баллон. Рядом с Chevrolet ходит ошарашенный мужчина. По всей видимости, хозяин», — рассказал очевидец порталу 74.ru читатель.

Инцидент произошел около 12:30, причина — взрыв газового баллона внутри Chevrolet Cruze. Наибольший ущерб получили багажник и салон иномарки. Никто из людей не пострадал.

Ранее в Челябинске едва не взорвалась маршрутка №22. В ней оказалось неисправным газовое оборудование. Утечку газа ликвидировали спасатели.