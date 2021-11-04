04 ноября 2021
03 ноября 2021

В Челябинске газовый баллон разорвал автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газового баллона в гаражах около города Троицка Челябинской области. Архивное фото, январь 2008, руины, последствия взрыва газа
Взрыв прогремел в людном месте, никто не пострадал (фото из архива) Фото:

На парковке у жилого дома в Челябинске взорвалась машина.

«Прогремел взрыв, машину разворотило. Видно, что в багажнике лежит газовый баллон. Рядом с Chevrolet ходит ошарашенный мужчина. По всей видимости, хозяин», — рассказал очевидец порталу 74.ru читатель.

Инцидент произошел около 12:30, причина — взрыв газового баллона внутри Chevrolet Cruze. Наибольший ущерб получили багажник и салон иномарки. Никто из людей не пострадал.

Ранее в Челябинске едва не взорвалась маршрутка №22. В ней оказалось неисправным газовое оборудование. Утечку газа ликвидировали спасатели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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