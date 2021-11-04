04 ноября 2021

СБУ: Россия совершала кибератаки на госорганы Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, матрица, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, командная строка, it-технологиии
По сообщениям СБУ, хакеры пытались атаковать более полутора тысяч компьютерных систем Украины Фото:

Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в кибератаках, которые совершались с 2014 года. На сайте ведомства было опубликовано соответствующее сообщение.

«Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и „прикрытия“ в сети интернет», — говорится в сообщении СБУ. По заявлению ведомства, хакерская группировка Armagedon причастна к спецслужбам РФ и целенаправленно осуществляла атаки на Украину.

Отмечается, что хакеры совершили более 5 тысяч кибератак. Целями группировки были, в том числе, разведывательные данные, информация с ограниченным доступом и блокировка информационных систем, считает СБУ.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел новые санкции против РФ. В санкционном списке оказались люди, причастные к организации выборов в Госдуму в Крыму.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...