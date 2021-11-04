СБУ: Россия совершала кибератаки на госорганы Украины

По сообщениям СБУ, хакеры пытались атаковать более полутора тысяч компьютерных систем Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в кибератаках, которые совершались с 2014 года. На сайте ведомства было опубликовано соответствующее сообщение.

«Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и „прикрытия“ в сети интернет», — говорится в сообщении СБУ. По заявлению ведомства, хакерская группировка Armagedon причастна к спецслужбам РФ и целенаправленно осуществляла атаки на Украину.

Отмечается, что хакеры совершили более 5 тысяч кибератак. Целями группировки были, в том числе, разведывательные данные, информация с ограниченным доступом и блокировка информационных систем, считает СБУ.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел новые санкции против РФ. В санкционном списке оказались люди, причастные к организации выборов в Госдуму в Крыму.