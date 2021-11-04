Бытовую, компьютерную технику и гаджеты лучше купить в ноябре, считает Никита Масленников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ноябре россиянам стоит заранее закупиться подарками к Новому году, чтобы не потратить больше запланированного из-за резкого скачка цен на непродовольственные товары в декабре. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников.

«Подарками закупаться никогда не лишне по той причине, что всегда не хватает времени. Если нужно что-то покупать из непродовольственных товаров — бытовую и компьютерную технику, гаджеты, то желательно делать это уже сейчас. Потому что в декабре может быть достаточно серьезный скачок цен», — рассказал URA.RU Никита Масленников.

Экономист отметил, что ноябрь — самый подходящий месяц, чтобы закупиться непродовольственными товарами. В частности, сейчас стоит приобрести одежду и обувь в преддверии зимнего сезона.

Масленников отметил, что непродовольственные товары стабильно дорожают из-за разрыва в транспортно-логистических цепочках. Сейчас нельзя точно сказать, восстановятся ли они до конца года. Экономист предположил, что темпы роста инфляции на непродовольственном рынке сохранятся. За октябрь 2021 года цены на эту группу товаров выросли на 0,78%.

Ранее Росстат сообщил, что в октябре среднемесячная инфляция в России ускорилась до 1,11%. В годовом выражении индекс потребительских цен также увеличился — до 8,13%. Центробанк РФ по итогам заседания совета директоров в октябре предупредил, что цены в России могут резко вырасти к концу года. Спрос на внутреннем рынке не успевает за предложением по ряду отраслей.