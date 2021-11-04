Россиянам нужно будет внимательно следить за ценами и планировать свой рацион на Новый год, отметил Никита Масленников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К Новому году в России могут резко вырасти цены на плодоовощную и молочную продукцию, заявил в разговоре с URA.RU руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников. По его словам, на это влияют традиционные сезонные факторы, а также высокая инфляция на мировых продовольственных рынках.

«Очень сильное опережение [по росту цен] у плодоовощной продукции. Но здесь закрыться невозможно, потому что плоды и овощи — это скоропортящаяся продукция. Поэтому здесь надо просто внимательно смотреть, что будет происходить с ценами и какой рацион у вас будет на Новый год. Этот тот риск, который всегда с нами. Это наш с вами праздник!» — рассказал Никита Масленников URA.RU.

Экономист отметил, что октябре стоимость фруктов и овощей выросла на 8,65%. По его словам, это почти в четыре раза выше, чем в среднем по продовольственным товарам. Масленников пояснил, что на рост цен повлиял сезонный фактор. Предыдущий урожай начал заканчиваться и произошли провалы в логистике, уточнил экономист.

Также Масленников прогнозирует скачок цен на молочную продукцию. «Тут оценки разные, но то, что она может подорожать и на 7%, и на 10%, и на 15%, — достаточно реальная перспектива», — отметил экономист.

А вот скачок цен на мясо и продукцию мясопереработки может произойти уже в начале ноября, считает Масленников. Однако к Новому году стоимость этих товаров стабилизируется.

Также не стоит ожидать резкого роста цен на шоколад, конфеты и кондитерские изделия. Масленников напомнил, что ранее правительство РФ отметило таможенную пошлину на какао-бобы. Поэтому рост цен, если и будет стремительным, то только за счет высокого спроса. «Все зависит от того, как народ потянется. Если он захочет 10 коробок конфет на душу населения иметь, то тогда все возможно. Если более-менее умеренно, исходя из принципов здорового образа жизни и правильного питания, то я не думаю, что это будет резкий взлет цен», — пояснил Масленников.

Ранее представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева предупредила, что в преддверии новогодних праздников могут вырасти цены на продукты. Это связано с тем, что поставщики планируют заработать на объемах продаж. В частности, традиционно вырастут цены на свежие овощи.