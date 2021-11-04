Хакер рассказал, кто стоит за созданием опасных вирусов

Вирусописатели являются главной угрозой современных технологий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вирусы, которые могут навредить операционной системе компьютера или смартфона, а также вывести личные данные, создают хакеры-«писатели». Об этом в беседе с URA.RU рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

«Есть этичные хакеры, „белая шляпа“, они работают в антивирусных компаниях, таких, как „Лаборатория Касперского“. Есть „черные хакеры“, Black hat, которые сливают информацию ради прибыли, политических целей или развлечения. А есть еще вирусописатели. Они пишут вирусы за очень большие деньги, ценник может достигать до 1 млн рублей. Их продукт не должен распознаваться антивирусными программами. В дальнейшем этот вирус покупают и распространяют на другие устройства», — объяснил Сергей Вакулин.

По словам хакера, в мире компьютерных технологий существуют также неопределившиеся специалисты. «Серая шляпа» — это люди, которые не определились, на какой стороне они играют. Если в «белой» им не платят, они переходят на «черную» сторону и сливают всю информацию, которая необходима Darknet, то есть «Теневой сети», — добавил Вакулин.

В беседе с URA.RU технический директор TrendMicro в СНГ, Грузии и Монголии (компания-разработчик программного обеспечения кибербезопасности) Михаил Кондрашин подчеркнул, что опасные вирусы создаются целыми группами хакеров. «Вирусы и другие виды угроз в большинстве своем уже не создаются хакерами-одиночками. За 20 лет сформировался и развивается андеграундный рынок обмена технологиями и сервисами между профессиональными кибер-преступниками», — пояснил он.

Собеседник отметил, что из-за работы целой группы людей атаки на компьютерные устройства и смартфоны стали намного опаснее. «Сейчас атаки стали гораздо более опасными, ведь раньше сложность угрозы была ограничена ресурсами одного человека. Современный вредоносный код — это результат работы большего количества людей, где одни разрабатывают инструменты обхода средств защиты, другие предлагают платформу для удаленного управления, третьи специализируются на способах монетизации краденых данных и так далее», — подытожил он.