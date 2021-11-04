Путин велел выплатить по 50 000 рублей ветеранам Севастополя

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя. С такой просьбой губернатор города федерального значения Михаил Развожаев обратился к главе государства в ходе встречи в Севастополе. Путин прибыл сюда на День народного единства.
«Путин поддержал просьбу Развожаева о единовременной выплате в 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны», — передает ТАСС. Вторая героическая оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года.
В 2020 году жители осажденного Севастополя были приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. Губернатор Севастополя попросил наградить участников обороны по аналогии с жителями блокадного Ленинграда.
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