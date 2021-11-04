Врач назвал условие, при котором россиян лишат Нового года

Массовые гуляния в Новый год могут отменить из-за дефицита коечного фонда в ковид-госпиталях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Условия празднования Нового года будут зависеть от количества госпитализированных COVID-больных. Новые ограничения в стране введут в случае максимального использования коечного фонда. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач-инфекционист Илья Акинфиев.

«На эпидемиологические мероприятия не влияет количество новых случаев заражения. Есть единственный фактор, при котором вносятся какие-либо изменения, — это количество госпитализированных пациентов и свободных коек. Если коечный фонд будет до определенного процента заполнен и начнутся сложности при госпитализации пациентов, то будут вводиться новые ограничения. На это будут смотреть и в преддверии новогодних праздников», — объяснил Илья Акинфиев.

По словам спикера, ноябрьские COVID-каникулы в стране были объявлены из-за резкого сокращения коечного фонда. «Власти Москвы и многих регионов были вынуждены в настоящее время ввести нерабочие дни, потому что резко уменьшилось количество свободных коек. В будущем, я думаю, нерабочие дни не будут вводиться, так как это достаточно тяжело для экономики. Людей, скорее всего, будут переводить на удаленную работу», — добавил он.

В беседе с URA.RU главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко высказала предположение, что власти страны в преддверии новогодних праздников будут ориентироваться и на уровень вакцинации. «Рост заболеваемости COVID-19, уровень смертности и процент вакцинированных — вот на что будут ориентироваться власти страны в принятии решения о новогодних праздниках. Чтобы ситуация изменилась, минимум 70% граждан должно быть привито», — рассказала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не будут продлевать карантинные меры из-за коронавируса. Указом президента нерабочие дни установлены с 30 октября по 7 ноября. При этом на COVID-каникулах до 12 ноября остаются Курская и Челябинская области. До 14 ноября режим нерабочих дней продлен в ХМАО.