04 ноября 2021

Постпред РФ: Украина активно перебрасывает оружие к Донбассу

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ВСУ стягивают в Донбасс весь спектр вооружений Фото:
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Война на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно перебрасывают оружие к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«ВСУ активизировали транспортировку вооружений у линии соприкосновения по железной дороге. За прошедшую неделю через станцию Константиновка проследовали двадцать четыре танка; через Дружковку — девять танков и шесть 122-мм гаубиц „Гвоздика“; через Рубежное — двадцать семь 152-мм гаубиц „Гиацинт-Б“ и „Мста-Б“, а также пять противотанковых пушек „Рапира“», — передает слова Лукашевич РИА «Новости». Он призвал Миссию усилить наблюдения у линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант ВСУ в отставке пообещал России «кровавую баню» в войне с Украиной. Однако депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал, что армия России может уничтожить Украину за пять-семь дней. По его мнению, Киеву не выгодно начинать войну с Москвой. Власти Украины понимают степень риска, поэтому им удобно заморозить конфликт на Донбассе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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