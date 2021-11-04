Депутат Госдумы: государство заинтересовано в вымирании россиян

По словам Делягина, новый бюджет приведет к обнищанию стариков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Задача государства в том, чтобы выморить максимальное количество людей. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«У нас рекордная сверхсмертность в нынешнем году. Кто-нибудь из государственных мужей этим озабочен? Нет. У меня есть ощущение, что задача государства в том, чтобы выморить максимальное количество людей. И оно с этой задачей, в общем-то справляется», — написал Делягин в своем Telegram-канале.

По его словам, инфляция съест все компенсации пенсии, которые запланировали в Совете Федерации в бюджете на ближайшие годы, что приведет к постоянному обнищанию стариков. Он отметил, что замглавы бюджетного комитета Елена Перминова сообщила, что планируется индексация на 1,3 — 1,5% выше базового уровня инфляции. Но за базовый уровень взята официальная инфляция в размере 4,4%, однако по сведениям банкиров, инфляция будет 7,4 — 7,9%. «Таким образом, возникает подозрение, что авторы будущего бюджета косвенным образом закладывают в него предположение, что количество получателей пенсии будет сокращаться», — отметил Делягин.

Ранее Делягин заявил, что Минфин надеется на резкое вымирание пенсионеров. Кроме того, URA.RU сообщало, что власти РФ ожидают сокращения числа пожилых граждан, которое началось после запуска пенсионной реформы и во время пандемии COVID. Согласно прогнозу соцэкономразвития страны, в текущем году количество пенсионеров сократится на 400 тысяч человек, а в следующем — на 326 тысяч.