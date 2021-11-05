В Роспотребнадзоре оценили риск заразиться COVID от привитого

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Вакцинация от коронавируса в Свято-Васильевском храме. Челябинск, ампула, прививка, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник v, гам ковид вак
Риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше Фото:

Риск заражения от привитого больного COVID-19 значительно меньше. Об этом заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше», — передает ее слова РИА «Новости».

Ранее Россия заняла второе место после США по абсолютному количеству смертей от коронавируса с начала пандемии. Эксперты Financial Times заявили, что официальная статистика отличается. По данным оперштаба, умерли 203 тысячи человек, а по статистике Росстата скончались 462 тысячи человек. Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато, а затем пойти на спад к началу-середине декабря, если россияне будут соблюдать ограничения и вакцинироваться, заявил врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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