Риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Риск заражения от привитого больного COVID-19 значительно меньше. Об этом заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше», — передает ее слова РИА «Новости».

Ранее Россия заняла второе место после США по абсолютному количеству смертей от коронавируса с начала пандемии. Эксперты Financial Times заявили, что официальная статистика отличается. По данным оперштаба, умерли 203 тысячи человек, а по статистике Росстата скончались 462 тысячи человек. Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато, а затем пойти на спад к началу-середине декабря, если россияне будут соблюдать ограничения и вакцинироваться, заявил врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов.