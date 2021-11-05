Челябинскому хоккеисту НХЛ грозит четырехлетняя дисквалификация

Хоккеисту Валерию Ничушкину из Челябинска грозит четырехлетняя дисквалификация за положительную допинг-пробу на тестостерон. Она была взята во время подготовительного периода к Олимпийским играм — 2014.
«По нашим данным, сторона игрока только сейчас получила документы о положительной допинг-пробе. Именно поэтому объяснить ситуацию восьмилетней давности на данном этапе никто не может. ФХР воздержалась от комментариев на момент написания данного текста», — сообщает
По словам юриста Артема Пацева, решение будет принято по усмотрению трибунала. «Есть дата взятия пробы, принятия решения и куча других дат между ними. Там много критериев, куча условий и миллион вариантов. Тем более, так понимаю, что это только начало дела. Сказать что-то сейчас невозможно», — заявил Пацев.
Ничушкина не допустили до Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Минспорта заявляло о проведении Всероссийских спортивных соревнований по лыжным гонкам, бобслею, конькобежному спорту, биатлону и шорт-треку для не допущенных до олимпиады.
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