Челябинскому хоккеисту НХЛ грозит четырехлетняя дисквалификация

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У Ничушкина до конца сезона 2021/22 действует контракт с «Эвеланш» Фото:

Хоккеисту Валерию Ничушкину из Челябинска грозит четырехлетняя дисквалификация за положительную допинг-пробу на тестостерон. Она была взята во время подготовительного периода к Олимпийским играм — 2014.

«По нашим данным, сторона игрока только сейчас получила документы о положительной допинг-пробе. Именно поэтому объяснить ситуацию восьмилетней давности на данном этапе никто не может. ФХР воздержалась от комментариев на момент написания данного текста», — сообщает Sport 24.

По словам юриста Артема Пацева, решение будет принято по усмотрению трибунала. «Есть дата взятия пробы, принятия решения и куча других дат между ними. Там много критериев, куча условий и миллион вариантов. Тем более, так понимаю, что это только начало дела. Сказать что-то сейчас невозможно», — заявил Пацев.

Ничушкина не допустили до Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Минспорта заявляло о проведении Всероссийских спортивных соревнований по лыжным гонкам, бобслею, конькобежному спорту, биатлону и шорт-треку для не допущенных до олимпиады.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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