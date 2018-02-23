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23 февраля 2018
10:34  23 февраля 2018 11

Минспорта РФ объявило даты соревнований для спортсменов, не допущенных до ОИ-2018

Встреча медалистов олимпийских игр Антона Шипулина и Юлии Скоковой в Кольцово. Екатеринбург, скокова юлия, шипулин антон, золотая медаль
У Шипулина и Скоковой будет шанс повторить успех ОИ-2014Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Министерство спорта России (Минспорта) объявило даты проведения Всероссийских спортивных соревнований по лыжным гонкам, бобслею, конькобежному спорту, биатлону и шорт-треку. В них примут участие атлеты, не допущенные до Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Соревнования пройдут с 24 февраля по 1 апреля, сообщает пресс-служба Минспорта. Общее количество участников составит 1182 человека, в их числе 920 спортсменов и 262 тренера. В них в том числе предполагается участие уральских атлетов и их наставников.

Как ранее писало «URA.RU», Спортивный арбитражный суд (СAS) исключил из списка приглашенных на Игры в Пхенчхане 47 российских спортсменов, в том числе 14 уральских атлетов и двух тренеров. Это Евгения Захарова — шорт-трек (Свердловская область), Сергей Устюгов — лыжный спорт (ХМАО), Антон Шипулин — биатлон (Свердловская область), Евгений Гараничев — биатлон (Пермский край), Ирина Услугина — биатлон (Пермский край), Алексей Волков — биатлон (ХМАО), Юлия Скокова — конькобежный спорт (Свердловская область), Глеб Ретивых — лыжный спорт (Пермский край), Алексей Береглазов — хоккей (Челябинская область), Валерий Ничушкин — хоккей (Челябинская область), Евгений Белов — лыжные гонки (Свердловская область), Евгения Шаповалова — лыжные гонки (Свердловская область), Ольга Фаткулина — конькобежный спорт (Челябинская область), Татьяна Иванова — санный спорт (Пермский край), Альберт Демченко — тренер по санному спорту (Пермский край) и Сергей Чудинов — тренер по скелетону (Пермский край).

12 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о проведении альтернативных Олимпиаде соревнований в России для спортсменов, которые не смогли поехать на Олимпиаду в Пхенчхан. Призовой фонд будет соответствовать вознаграждению призеров зимней Олимпиады, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Михалева
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