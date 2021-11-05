На Украине пенсионеры окажутся за чертой бедности в 2022 году

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Украинцам предрекли жизнь за чертой бедности Фото:

Дефицит Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в 2022 году достигнет рекордной отметки в 200,6 млрд гривен (544 млрд рублей). Реальный размер минимальной заработной платы и пенсий украинцев сократится.

«Пока в правительстве сосредоточились на обещаниях ввести накопительный уровень пенсионной системы, но он коснется только будущих пенсионеров. А те 11 миллионов пенсионеров, которые сейчас живут на выплату из ПФУ, вынуждены будут оставаться за чертою бедности», — сообщает портал Obozrevatel.

Минимальная пенсия до июля 2022 года будет на уровне 1934 гривен (5 260 рублей), в июле увеличится до 2027, а в декабре — до 2093 гривен (5 692 рубля). «То есть самым малообеспеченным украинцам за год прибавят всего лишь 159 гривен», — отмечается в сообщении.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что на Украине может начаться новый государственный переворот. Нынешняя ситуация на Украине напоминает преддверие событий на Майдане в 2013 году, считает Мураев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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