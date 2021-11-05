Политолог назвал преемника Путина, который устроит все элиты

Владимир Путин может отдать власть Михаилу Мишустину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самым удачным выбором в преемники президента России Владимира Путина можно считать премьер-министра Михаила Мишустина, так как его кандидатура устроила бы политические элиты страны. Таким мнением поделился политолог Павел Салин.

«Все элитные группировки интересует консенсусный кандидат, и принято считать, что такой кандидат уже есть в лице Михаила Мишустина. Для условных „гражданских“ Мишустин — это человек, который говорит с ними на одном языке и мыслит теми же категориями. Другой лагерь — „силовики“, считают, что им удастся управлять Мишустиным из-за того, что у них есть рычаги воздействия на него с точки зрения компромата и всего прочего» — заявил Салин в разговоре со «Свободной прессой».

Президент также начал задумываться именно над кандидатурой Мишустина, считает Салин. «Мишустин будет консенсусным кандидатом, а это позволит сохранить стабильность политической системы „после Путина“. А для президента это ключевая задача», — дополнил политолог.

Ранее экс-депутат Госдумы РФ, политолог Сергей Марков заявил, что Путин сам должен выбрать себе троих преемников. По словам самого Путина, разговоры о его возможном преемнике только дестабилизируют ситуацию в стране.