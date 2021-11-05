В России продлили лотерею среди вакцинированных от COVID

Розыгрыш денег среди вакцинированных граждан продлен до 31 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти РФ продлили срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против COVID, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до 2 тысяч человек», — сообщается на сайте правительства.

Розыгрыш денег среди вакцинированных граждан стартовал 1 сентября и должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что проверить свой номер сертификата на предмет выигрыша можно на портале «Бонус за здоровье». Получить 100 тысяч смогут только владельцы карты «Мир».