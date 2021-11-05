Володин рассказал, какие властные полномочия Путин дал оппозиции

Володин подчеркивает, что инициатором баланса в Госдуме является президент РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская оппозиция имеет в Госдуме равные права с партийным большинством. Об этом заявил Вячеслав Володин, председатель Государственной думы РФ.

«Каждый парламентарий, вне зависимости от партийного билета, наделен одинаковыми властными полномочиями», — цитирует высказывание Володина сайт Государственной думы РФ. Инициатором баланса в Госдуме правых и левых сил является президент РФ, подчеркивает спикер.

«Сегодня большинство у партии „Единая Россия“. Это выбор наших граждан. Но представители оппозиционных фракций обладают возможностями влиять на принятие решений: они входят в состав совета Государственной Думы, занимают руководящие должности (первый заместитель и заместители председателя ГД), руководят половиной комитетов, их представители являются первыми заместителями и заместителями председателей комитетов», — отметил Володин. Также спикер сообщил, что все депутаты имеют одинаковую заработную плату и социальное обеспечение.