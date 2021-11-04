Тюменцы пожаловались Путину на правительство и Роспотребнадзор

Из-за введения QR-кодов в Тюменской области жители записали обращение к президенту страны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Активисты движения «Родители Тюменской области» обратились к президенту страны Владимиру Путину с жалобой на правительство и тюменский Роспотребнадзор, которые ввели в регионе систему QR-кодов. Видеообращение появилось в instagram-аккаунте общественников.

«Мы требуем от президента РФ, как гаранта Конституции, срочно вмешаться в сложившуюся ситуацию. Владимир Владимирович [Путин], в своих выступлениях вы неоднократно высказывались о том, что прививка от коронавируса должна быть добровольной. Жители Тюмени возмущены введенными в регионе незаконными ограничительными мерами: требованием работодателей о вакцинации своих сотрудников, системой QR-кодов», — такое послание президенту России записали активисты движения «Родители Тюменской области».

В своем обращении они указывают, что по постановлению главы Роспотребнадзора области Галины Шарухо, работодателей обязали обеспечить вакцинацию сотрудников. В ином случае, людей не допускают к работе без сохранения зарплаты.

Также общественники обратили внимание президента, что с 8 ноября, по постановлению правительства региона, в Тюменской области вводится система QR-кодов. Без них жители не смогут свободно посещать целый ряд учреждений — от кинотеатров до торговых центров.

«Права и свободы граждан поставлены в зависимость от наличия или отсутствия прививки. Эти меры являются незаконными, поскольку вступают в противоречие с Конституцией. Органами власти допущено превышение своих полномочий. Мы наблюдаем массовую сегрегацию и дискриминацию граждан», — заявили активисты.

По мнению тюменцев, дискриминация затрагивает несколько категорий жителей. В частности, это здоровые люди, которые воспользовались правом отказа от вакцинации, и те, кто не имеет смартфонов для предъявления QR-кода и регистрации на портале гослуслуг. Также права ограничены у тюменцев, переболевших коронавирусом в легкой форме дома, без посещения врача. URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области.