Австрия сняла все ограничения на полеты из России

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Все ограничения на перелеты с Россией снял МИД Австрии Фото:
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Австрия снимает все ограничения на перелеты из России. Об этом заявил глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

«Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными», — заявил Линхарт в разговоре с РИА «Новости».

В Австрию можно приехать с сертификатом о вакцинации препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или ЕС. При отсутствии сертификата туристу придется выдержать 10-дневный карантин. Сократить срок карантина можно, сдав на шестой день ПЦР-тест.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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