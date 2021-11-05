Австрия сняла все ограничения на полеты из России

Все ограничения на перелеты с Россией снял МИД Австрии Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Австрия снимает все ограничения на перелеты из России. Об этом заявил глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

«Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными», — заявил Линхарт в разговоре с РИА «Новости».

В Австрию можно приехать с сертификатом о вакцинации препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или ЕС. При отсутствии сертификата туристу придется выдержать 10-дневный карантин. Сократить срок карантина можно, сдав на шестой день ПЦР-тест.