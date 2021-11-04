РПН предлагает ужесточить коронавирусный режим в регионе, передает источник URA.RU Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В свердловском правительстве рассматривают несколько сценариев коронавирусных ограничений, сообщил источник URA.RU, близкий к кабмину. По словам собеседника агентства, самый жесткий вариант якобы продвигает Роспотребнадзор.

«На текущий момент актуальны три сценария. Первый — продление режима нерабочих дней после 8 ноября еще на неделю с ослаблением ограничений для бизнеса, второй — отказ от продления выходных с ужесточением ограничений для сферы услуг. Третий — продление режима нерабочих дней с ужесточением ограничений (по сути, локдауном). На этом настаивает Роспотребнадзор», — поделился источник.

Накануне у замгубернатора Павла Крекова должно было пройти совещание с минздравом, но по каким-то причинам его отменили, утверждает источник. По его предположению, это может говорить о неопределенности позиции властей. Окончательное решение, скорее всего, будет принято 8 ноября, добавил собеседник. При этом другой источник URA.RU в областной власти сказал, что о каких-либо решениях станет известно уже в субботу, 6 ноября. В этот день Креков будет разговаривать с главами городов в формате ВКС.

В пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора корреспонденту рекомендовали обратиться в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. URA.RU направило туда запрос на комментарий, ответ на него будет опубликован, как только поступит.

За минувшие сутки в Свердловской области был установлен очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19. По официальным данным, выявлено 738 новых случаев коронавируса (из них 215 — в Екатеринбурге).