Экономист назвал способ создания финансовой подушки

Ежемесячно нужно откладывать не менее 20% от заработной платы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Не менее 20% от заработной платы нужно откладывать с первых дней трудовой деятельности и в дальнейшем грамотно вкладывать. Это поможет в создании финансовой подушки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«В первую очередь, копить деньги нужно с первого дня выхода на работу, откладывая не менее 20% с зарплаты. Это поможет приучить молодых людей к сбережению накоплений. А вот куда дальше вкладывать деньги, зависит от экономической погруженности. Самый простой способ — это банковский депозит или брокерский счет для инвестирования на рынки финансового сектора», — объяснил Никита Масленников.

По мнению эксперта, чтобы вкладывать средства в те же криптовалюты, нужно очень хорошо разбираться в этой сфере. «Чаще всего молодежь предпочитает рисковые варианты, кого-то привлекают криптовалюты, но здесь нужно быть очень внимательным, лучше советоваться с профессионалами. На сайте Центрального банка есть раздел „Финансовая грамотность“, там можно задавать вопросы экспертам», — добавил Масленников.

В беседе с URA.RU экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко подчеркнул, что классический метод откладывания средств не всегда прост, нужно сразу учиться правильно использовать деньги. «Классическая экономика считает, что нужно откладывать 10% от своего ежемесячного дохода, но при тех затратах, что есть у людей, это сделать трудно. Самое главное, не куда вложиться и на чем заработать, а оценить себя и свои действия, насколько они эффективны, без мотивационной базы ничего не получится. Нужно не правильно экономить, а выйти на точку безубыточного дохода», — заявил он.

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